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«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الإثنين، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب “وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي” للرجال و على رتبة “جندي” للنساء.

ودعت الإدارة المقبولين للحضور بمقرها بمبنى التخطيط و التطوير بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة 7 صباحاً في الموعد المحدد باليوم والتاريخ للمتقدمين والمتقدمات من خلال بوابة “أبشر ـ التوظيف”، مع استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل.

واشترطت الإدارة بالنسبة للرجال إحضار نموذج موعد المراجعة وأصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها، وأصل المؤهل الدراسي مع عدد 2 صورة مصدقة منها، إلى جانب صورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية.

كما اشترطت إحضار ملف توضع فيه نتيجة اختبار القدرات العامة “قياس” للمتقدمين وفقاً للمؤهل الدراسي، وأساس سجل الأسرة لوالد المتقدم يتضمن اسم والدة المتقدم وصورة منه، وأساس سجل الأسرة للمتزوج وعدد 2 صورة منه، وعدد 8 صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة.

أما بالنسبة للمتقدمات فيشترط إحضار نموذج موعد المراجعة، وأصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها وأساس شهادة المؤهل العلمي مع عدد 2 صورة مصدقة منها، وصورة من شهادات الدورات التدريبية والمؤهلات والخبرات الإضافية.

إلى جانب إحضارهن نتيجة اختبار القدرات العامة قياس، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة يتضمن اسم والد ووالدة المتقدمة وصورة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة، وإحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

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