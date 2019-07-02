نصائح مهمة للحفاظ على السيارة في فصل الصيف

تواصل – فريق التحرير:

نصحت شركة “نجم” باتباع عدد من الإجراءات التي يجب وضعها في الحسبان مع دخول فصل الصيف للحفاظ على السيارة من الأعطال فضلا عن سلامة الركاب، منها معايرة زيت المحرك والتأكد من صلاحية استخدامه، والتأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء بداخلها.

وتضمنت الإجراءات أيضا “التأكد من توفر المياه بكمية كافية في الراديتر، الكشف على البطارية والتأكد من صلاحية استخدامها، وفحص غاز التبريد الخاص بالتكييف والكشف على التسريبات بداخلها”.

كما لفتت شركة نجم إلى ضرورة استخدام الشماسة الزجاجية عند الوقوف في الأماكن المكشوفة نهاراً، وعدم ترك الأشياء القابلة للانفجار بداخل السيارة.