‏الجبير: ولي العهد أبلغ قادة العشرين بضرورة مواجهة مواقف إيران العدوانية

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ قادة قمة مجموعة العشرين ضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه إيران.

وأشار الجبير، إلى أن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية؛ فيما شارك ”الجبير” في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو.

في سياق متصل، استعرض الجبير، أبرز محطات زيارة ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.