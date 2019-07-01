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المملكة تسمح لـ1000 مقيم غير قانوني في الكويت بأداء فريضة الحج

المملكة تسمح لـ1000 مقيم غير قانوني في الكويت بأداء فريضة الحج
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تواصل – فريق التحرير:

ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، فهد الشعلة، موافقة المملكة على تمكين 1000 شخص من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لأداء فريضة الحج هذا العام.

وتوجه الوزير الكويتي بخالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبيناً أن هذه الموافقة جاءت بمكرمة منه.

وقال الشعلة إنه تم تقديم طلبات عدة للمملكة وتمت الموافقة على جميع الطلبات، بما فيها طلبات حج المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

وأضاف أن التسجيل للحج هذا العام سيكون عبر رابط إلكتروني سيتم فتحه لمدة أسبوع، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج وللأشخاص الأكبر سناً.

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