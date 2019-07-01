تعليق استقبال حالات الأطفال بمستشفى «المساعدية» في جدة.. لهذه الأسباب

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قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة تعليق استقبال حالات الأطفال في مستشفى المساعدية للولادة والأطفال، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية، في بيانٍ لها، أنه تقرر تعليق استقبال الحالات بقسم الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة اعتباراً من اليوم، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأجزاء من المبنى، ولحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة جيدة تحقق المأمول تجاه المرضى وتكفل سلامتهم.

وأشارت صحة جدة إلى أنه لضمان استمرار تقديم الخدمة للمراجعين، فسيتم تقديم الخدمة الصحية للأطفال في كلٍ من مستشفيات العزيزية للأطفال، وشرق جدة ، والثغر، والملك عبدالعزيز.