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6 نصائح لاختيار الغسالة المناسبة لتفادي استهلاك الطاقة

6 نصائح لاختيار الغسالة المناسبة لتفادي استهلاك الطاقة
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تواصل – واس:

وجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.
2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

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