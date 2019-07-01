6 نصائح لاختيار الغسالة المناسبة لتفادي استهلاك الطاقة

تواصل – واس:

وجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.