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موجة غبار تضرب سواحل تهامة.. سرعة الرياح تصل لـ65 كم في الساعة

موجة غبار تضرب سواحل تهامة.. سرعة الرياح تصل لـ65 كم في الساعة
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تواصل – جازان:

توقع الخبير في الطقس والمناخ علي مشهور نشاط كثيف وواسع للغبرة الموسمية اليوم الاثنين 1 يوليو على امتداد سواحل تهامة (جازان، عسير، القنفذة، المظيلف، والليث) حيث يتوقع أن تتراوح هبات الرياح‏ ما بين 38 – 65 كم/ س.

وشهدت تهامة اليوم الاثنين نشاط للرياح السطحية المصحوبة بالأتربة، لتغطي الأجواء في منطقة جازان ومناطق الساحل بتهامة، وهي الغبار الممتد بشكل متقطع على مدار شهر ونصف تقريباً، وتتخلل هذه الفترة مواسم زراعية وهطول أمطار خاصة في وسطها ونهايتها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

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