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الجامعة المفتوحة تنظم دورات لتعليم الصينية والإنجليزية.. في 12 مدينة

الجامعة المفتوحة تنظم دورات لتعليم الصينية والإنجليزية.. في 12 مدينة
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تواصل – واس:

تُنظم الجامعة العربية المفتوحة الأحد القادم دورات أساسيات لتعليم اللغتين الصينية والإنجليزية للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني تضم أكثر من 3700 متدرب في 12 مدينة بالمملكة هي : الرياض، جدة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، جازان، أبها، الدمام، الأحساء، الطائف، القصيم، مكة المكرمة.

أوضح ذلك مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، مبينًا أن هذه الدورة تأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى خلال زيارته للصين في شهر فبراير 2019 بالبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وقال : إن هذا التعاون يصب أيضًا في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة والصين ، وبوصف اللغة الصينية من أهم لغات العالم حاليًا، وتسعى الجامعة إلى دعم تعليم هذه اللغة والاستفادة من انتشارها الجغرافي، متمنيًا التوفيق لجميع المعلمين والمعلمات في خدمة التعليم ولأبناء الوطن الغالي.

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