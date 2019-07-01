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المملكة تعلن إصدار «سندات مقومة باليورو» لأول مرة في تاريخها

المملكة تعلن إصدار «سندات مقومة باليورو» لأول مرة في تاريخها
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تواصل – الرياض:

أعلنت المملكة اليوم الاثنين، إصدار سندات مقومة بعملة اليورو، وذلك لأول مرة في تاريخها.

ويأتي الإصدار بشريحتين الأولى 8 سنوات والثانية 20 سنة، وذلك “وفقا لظروف السوق”، مبينة أن المملكة تمتلك تصنيف A+”مستقر” من وكالة موديز ومصنفه A1 “مستقر” من وكالة فيتش.

وتم تحديد 4 بنوك عالمية للإشراف على عملية الاصدار، حيث سيتولى بنكي جولدمان ساكس الامريكي وسوسيتيه جنرال الفرنسي التنسيق العالمي فيما سيكون مدراء الاصدار: بي ان بي اربيان الفرنسي ومورجان ستانلي الامريكي اضافة الى مجموعة سامبا المالية.

ويساعد سوق سندات اليورو المملكة في تنيوع المستثمرين ومقدرة المملكة على دخول أسواق مختلفة في أي وقت، بالاضافة إلى تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من الدولار وتنوع مصادر التمويل وفتح الباب لمصدرين سعودين من القطاع الخاص.

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