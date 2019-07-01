عبر الواقع الافتراضي.. سجون تكافئ نزلاءها برحلات سياحية عالمية

تواصل – وكالات:

بد عدد من السجون البريطانية بمكافأة السجناء الذين يحسنون التصرف برحلات قصيرة في عالم الواقع الافتراضي إلى عدد من الوجهات السياحية العالمية.

ويكافئ هذا البرنامج السجناء من ذوي السلوك الجيد، برحلات مدتها 10 دقائق باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، إلى وجهات سياحية عالمية شهيرة، مثل سور الصين العظيم، والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وآثار الآنكا في البيرو.

وتأتي هذه الخطوة، كمحاولة من مسؤولي السجون، للسيطرة على مستويات خطيرة من العنف وتعاطي المخدرات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال أحد السجناء الذين كانوا من أوائل من حصل على فرصة للقيام برحلة عبر نظارات الواقع الافتراضي “لقد أمضيت 12 عاماً في السجن، واليوم كان واحداً من أفضل أيامي، لم أشعر اليوم أنني محتجز داخل السجن”.