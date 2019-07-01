الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الدفاع» تُعلن عن وظائف بقوات الدفاع الجوي.. التفاصيل وطريقة التقديم

«الدفاع» تُعلن عن وظائف بقوات الدفاع الجوي.. التفاصيل وطريقة التقديم

بالأسماء.. «المياه الوطنية» تعلن عن المقبولين بوظائف برامج التشغيل والصيانة

بالأسماء.. «المياه الوطنية» تعلن عن المقبولين بوظائف برامج التشغيل والصيانة

تنفيذ حكم القتل في باكستاني وأفغاني بمحافظة جدة

تنفيذ حكم القتل في باكستاني وأفغاني بمحافظة جدة

«العمل»: جنسيتان مسموح لهما العمل بـ«تأشيرة الزيارة»

«العمل»: جنسيتان مسموح لهما العمل بـ«تأشيرة الزيارة»

عبر الواقع الافتراضي.. سجون تكافئ نزلاءها برحلات سياحية عالمية

عبر الواقع الافتراضي.. سجون تكافئ نزلاءها برحلات سياحية عالمية
0

تواصل – وكالات:

بد عدد من السجون البريطانية بمكافأة السجناء الذين يحسنون التصرف برحلات قصيرة في عالم الواقع الافتراضي إلى عدد من الوجهات السياحية العالمية.

ويكافئ هذا البرنامج السجناء من ذوي السلوك الجيد، برحلات مدتها 10 دقائق باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، إلى وجهات سياحية عالمية شهيرة، مثل سور الصين العظيم، والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وآثار الآنكا في البيرو.

وتأتي هذه الخطوة، كمحاولة من مسؤولي السجون، للسيطرة على مستويات خطيرة من العنف وتعاطي المخدرات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال أحد السجناء الذين كانوا من أوائل من حصل على فرصة للقيام برحلة عبر نظارات الواقع الافتراضي “لقد أمضيت 12 عاماً في السجن، واليوم كان واحداً من أفضل أيامي، لم أشعر اليوم أنني محتجز داخل السجن”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قطار الحرمين يُطلق خدمة جديدة تلبية لرغبات الركاب

قطار الحرمين يُطلق خدمة جديدة تلبية لرغبات الركاب

تريزا ماي تتنحى رسمياً عن منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم

تريزا ماي تتنحى رسمياً عن منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم

أمريكا وبريطانيا عازمتان على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها تطوير أسلحتها

أمريكا وبريطانيا عازمتان على التصدي لأعمال إيران الإرهابية ومنعها تطوير أسلحتها

بريطانيا: بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

بريطانيا: بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد
صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>