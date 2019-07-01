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إليك 5 طرق للمحافظة على الخبز طازجاً لأطول فترة

إليك 5 طرق للمحافظة على الخبز طازجاً لأطول فترة
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تواصل – فريق التحرير:

سببان رئيسيان لفساد الخبز هما الحرارة الزائدة والرطوبة، لذا فإن مفتاح إبقاء الخبز طازجاً أطول فترة ممكنة هو التحكم في هذين العاملين، عبر طريقة تخزين الخبز.

وأورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني بعض النصائح للحفاظ على الخبز طازجاً أطول فترة ممكنة على النحو التالي:

1- عدم الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة
عند وضع الخبز في الثلاجة تنخفض درجة حرارته، ويحدث تفاعل كيميائي في بنيته الداخلية، حيث يخرج الماء الذي تمتصه جزيئات النشاء إلى سطح الرغيف، ويُحدث رطوبة تؤدي إلى تعفنه. لذا يُنصح بالاحتفاظ بأرغفة الخبز على المنضدة، ولفها بإحكام، أو وضعها داخل صندوق الخبز.

2- الاحتفاظ بالخبز في مكان مظلم
لتفادي تأثير أشعة الشمس الحارة على الخبز، يُنصح بالاحتفاظ بأرغفة الخبز في مكان محكم الإغلاق لا تنفذ إليه أشعة الشمس، أو داخل غرفة مظلمة لا تطالها الشمس.

3- تناول الخبز في نفس اليوم
للوقاية من تجمد الخبز أو تعفنه، حاول أن تشتري الكمية التي تحتاجها ليوم واحد فقط، وقم بتناوله في نفس اليوم، لكي تضمن عدم فساده إن بقي لفترة أطول.

4- تسخين الخبز الجاف في الفرن
إن أصيب رغيف الخبز بالجفاف والتصلب أو تجمد داخل الثلاجة، يمكنك ببساطة تسخينه في الفرن لعدة دقائق حتى يعود لحالته الطبيعية.

5- إبعاد الخبز عن مصادر المياه
بما أن الرطوبة هي أحد أسباب فساد الخبز، فينبغي إبعاده عن مصادر المياه أو الأماكن الرطبة.

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