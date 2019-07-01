لجنة بـ «الشورى» تدعو لتكثيف المناشط الدعوية لمواجهة التطرف

تواصل – الرياض:

طالبت لجنة الشورى القضائية بتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة التطرف والإرهاب، مطالبة بتقديم الدعم المالي الكافي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذها.

وأوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير السنوي للوزارة، بضرورة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد، إلى جمعيات خيرية مستقلة منعاً للمركزية، أسوة بجمعيات البر الخيرية، وفتح باب التبرع.

وأشار التقرير إلى أن 72% من الجوامع والمساجد بدون عقود صيانة حالياً، مطالبة الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع، وذلك لخلو تقريرها من بيان تفاصيل أنشطتها المشار إليها.

وقالت العضو حنان الأحمدي، إن قرارات الشورى السابقة تطالب في معظمها بدعم الوزارة بالاعتمادات المالية، مشيرة إلى أن الدور الرقابي لمجلس الشورى يحتم في هذه المرحلة تقديم توصيات هادفة لتعزيز المحاسبة والشفافية ومراقبة الأداء المؤسسي لهذه الوزارة.

وأكدت الأحمدي أن المبالغ الطائلة التي تنفقها الوزارة لتوفير مقار لنشاطاتها ومستودعات ومساكن لمنسوبيها خارج المملكة محل تساؤل، وخاصة أن بعض هذه المقار في دول نامية وتكلفة المعيشة فيها متدنية نسبيًا، ومع ذلك إيجاراتها عالية جداً، داعيةً إلى مراجعة تلك النفقات.