الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الدفاع» تُعلن عن وظائف بقوات الدفاع الجوي.. التفاصيل وطريقة التقديم

«الدفاع» تُعلن عن وظائف بقوات الدفاع الجوي.. التفاصيل وطريقة التقديم

بالأسماء.. «المياه الوطنية» تعلن عن المقبولين بوظائف برامج التشغيل والصيانة

بالأسماء.. «المياه الوطنية» تعلن عن المقبولين بوظائف برامج التشغيل والصيانة

تنفيذ حكم القتل في باكستاني وأفغاني بمحافظة جدة

تنفيذ حكم القتل في باكستاني وأفغاني بمحافظة جدة

«العمل»: جنسيتان مسموح لهما العمل بـ«تأشيرة الزيارة»

«العمل»: جنسيتان مسموح لهما العمل بـ«تأشيرة الزيارة»

لجنة بـ «الشورى» تدعو لتكثيف المناشط الدعوية لمواجهة التطرف

لجنة بـ «الشورى» تدعو لتكثيف المناشط الدعوية لمواجهة التطرف
0

تواصل – الرياض:

طالبت لجنة الشورى القضائية بتكثيف المناشط الدعوية والتثقيفية لمواجهة التطرف والإرهاب، مطالبة بتقديم الدعم المالي الكافي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذها.

وأوصت اللجنة بعد دراستها للتقرير السنوي للوزارة، بضرورة التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحويل فروع مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد، إلى جمعيات خيرية مستقلة منعاً للمركزية، أسوة بجمعيات البر الخيرية، وفتح باب التبرع.

وأشار التقرير إلى أن 72% من الجوامع والمساجد بدون عقود صيانة حالياً، مطالبة الوزارة ببيان نفقاتها على أنشطتها في الداخل والخارج بالتفصيل، بما في ذلك عقود الصيانة على المساجد والجوامع، وذلك لخلو تقريرها من بيان تفاصيل أنشطتها المشار إليها.

وقالت العضو حنان الأحمدي، إن قرارات الشورى السابقة تطالب في معظمها بدعم الوزارة بالاعتمادات المالية، مشيرة إلى أن الدور الرقابي لمجلس الشورى يحتم في هذه المرحلة تقديم توصيات هادفة لتعزيز المحاسبة والشفافية ومراقبة الأداء المؤسسي لهذه الوزارة.

وأكدت الأحمدي أن المبالغ الطائلة التي تنفقها الوزارة لتوفير مقار لنشاطاتها ومستودعات ومساكن لمنسوبيها خارج المملكة محل تساؤل، وخاصة أن بعض هذه المقار في دول نامية وتكلفة المعيشة فيها متدنية نسبيًا، ومع ذلك إيجاراتها عالية جداً، داعيةً إلى مراجعة تلك النفقات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الشورى» يصدر قراراه بشأن مشروع «الفحص الدوري للمركبات»

«الشورى» يصدر قراراه بشأن مشروع «الفحص الدوري للمركبات»

الشورى يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

الشورى يطالب بإقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

الشورى.. رفض تحويل الأراضي غير المستخدمة بالمناطق الحيوية لـ«الإسكان»

الشورى.. رفض تحويل الأراضي غير المستخدمة بالمناطق الحيوية لـ«الإسكان»

بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يشهد إسلام شخصين

بالفيديو.. موفد الشؤون الإسلامية بالكونغو يشهد إسلام شخصين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد
صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>