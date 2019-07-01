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انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية.. 102 قتيل وجريح

انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية.. 102 قتيل وجريح
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تواصل – وكالات:

وقع انفجار قوي في ساعة الذروة الصباحية اليوم وسط العاصمة الأفغانية كابول، نتيجة انفجار سيارة مفخخة وأدى إلى مصرع 34 قتيلاً وإصابة 68 جريحاً آخرين بينهم أطفال وفقًا لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام أن الانفجار وقع الساعة 8,55 (4,25 ت غ) في حي بولي محمود خان.

وكانت الداخلية الأفغانية قد أعلنت أن التفجير بواسطة سيارة مفخخة وقع في الدائرة الـ16 في كابول، تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني, مبينة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها.

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