فلسطين تُحذر من حفريات خطيرة «من سلوان إلى الأقصى»

تواصل – واس:

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتواصل مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للتحرك ومواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ذلك بعد الكشف عن الحفريات الممتدة من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بالحفريات في مدينة القدس المحتلة.

وأصدرت الرئاسة بياناً اليوم شددت فيه على ضرورة التحرك لمواجهة الانتهاكات التي وصفتها بالخطيرة كونها تتصادم مع القانون الدولي والحقوق الوطنية والعربية للفلسطينيين والمسلمين.