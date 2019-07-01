وصفات منزلية بسيطة لعلاج متلازمة «القولون العصبي»

تواصل – وكالات:

تجمع متلازمة القولون العصبي ما بين عدة مشاكل تتعلّق بالهضم، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والألم أسفل البطن والغازات. ويمكن أن تشتد نوبات القولون العصبي نتيجة عدة مثيرات، مثل القهوة أو الجبن أو دقيق القمح أو البقول.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمشكلة القولون العصبي إلا أنه يمكنك الاعتماد على هذه العلاجات الطبيعية لتخفيف الأعراض وإدارة الحالة:

* تناول شاي الكركم 4 إلى 5 مرات في الأسبوع. أضف نصف ملعقة من الكركم إلى الماء الساخن، وضع رشة من الفلفل الأسود عليه.

* لعلاج الانتفاخ والتقلّب ما بين الإمساك والإسهال تناول 3 قطرات من زيت النعناع بعد إضافتها لكوب ماء.

* يمكنك أيضاً تناول قشر السيليوم لعلاج الإسهال والإمساك.

* شاي عشبة سان جونز، والزيت المستخلص منها، من العلاجات الفعّالة أيضاً للتوتر العصبي والاضطرابات الهضمية التي يسببها.