«الجوازات» توضح خطوات إصدار تصاريح دخول المقيمين إلى مكة

تواصل – فريق التحرير:

بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة “مقيم” الإلكترونية (هنا)، وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة، للحصول على التصريح وطباعته دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأشارت الجوازات إلى أن خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تشمل المقيمين من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة الذين لا تتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، حيث يمكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية.

وتشمل التصاريح أيضا المقيمين العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمين العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمين المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير والتي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.