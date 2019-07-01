وفاة طفلين ومقيم في حريق منزل بـ«شرائع مكة» (صور)

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توفي طفلان بعمر 6 و8 سنوات، ومقيم من الجنسية الباكستانية في حريق منزل شعبي بحي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، فيما باشرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الحريق.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأنه في تمام الساعة العشرين والدقيقة السادسة والثلاثين من مساء أمس، ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق بمنزل بحي شرائع المجاهدين وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بمدخل منزل شعبي مكون من دور واحد مأهول بالساكنين.

وأضاف الشريف، أنه نجم عن الحادث، وفاة رجل في العقد الرابع من العمر وطفلين من إحدى الجنسيات الآسيوية باختناق نتيجة لكثافة وطبيعة المواد المشتعلة التي كانت عبارة عن مراتب إسفنجية بكميات كبيرة تقع في صالة تفصل بين مخرج المنزل الوحيد والغرف التي وجد بها المتوفون.