محكمة بحرينية تلغي سحب جنسية 92 شكلوا حزباً لصالح إيران

تواصل – وكالات:

قررت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الأحد، إلغاء سحب جنسية 92 شخصاً من أصل 138 صدرت بحقّهم في أبريل الماضي أحكام بالسجن، وسحب الجنسية بعدما دينوا بتشكيل حزب بأمر من إيران.

وكانت محكمة الاستئناف، قد أيدت، أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّهمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكماً نهائياً في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية بعد احتجاجات عام 2011؛ وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

ونشرت صحيفة الأيام البحرينية خبراً مقتضباً جاء فيه: “بناءً على تعديل في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تم إلغاء إسقاط الجنسية عن المدانين في جرائم إرهابية”.

ووفق الصحيفة “جاء المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على (تلغى المادة (24) مكرراً من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)”.