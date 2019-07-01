تعرّف على فوائد ومخاطر النظام الغذائي «الكيتو دايت»

تواصل – وكالات:

أوضح طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض الدكتور عبدالله الذيابي، فوائد ومخاطر النظام الغذائي “الكيتو دايت”، مضيفاً أن هذا النظام يعتمد على تناول مزيج غذائي تكون الدهون فيه بكمية كبيرة والكربوهيدرات بكمية منخفضة.

وأضاف الذيابي أن توزيع السعرات الحرارية اليومية في نظام “الكيتو دايت” تكون 85% “دهون”، و10% “بروتين”، و5% “كربوهيدرات”، مشيراً إلى أن النظام يعمل على إنقاص الوزن بمنع الجسم من الاعتماد على السكر كمصدر رئيسي للطاقة واستبداله بالكيتونات.

ولفت إلى أن أبرز فوائد هذا النظام هو علاج حالات معينة من الصرع خاصة مع عدم الاستجابة للأدوية، وكذلك حرق الدهون بشكل سريع على المدى القصير؛ ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وأشار إلى أن أبرز مخاطر هذا النظام تشمل نقص الفيتامينات والمعادن، وزيادة مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتراكم الدهون في الكبد، وهبوط سكر الدم، ناصحاً بضرورة اتباع “الكيتو دايت” تحت إشراف طبيب أو اختصاصي تغذية، مع استخدام مكملات غذائية محتوية على فيتامينات وكالسيوم، إضافة إلى عمل فحوصات دورية شاملة لمن يبدؤون في إنقاص الوزن عبر هذا النظام.