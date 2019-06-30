الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تعلن أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية

«التعليم» تعلن أسماء المرشحين نهائياً لشغل الوظائف التعليمية

تحديد موعد جديد لجلسة الإفراج المشروط عن «حميدان التركي»

تحديد موعد جديد لجلسة الإفراج المشروط عن «حميدان التركي»

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

فتح باب التسجيل ببرامج معهد الخطوط الحديدية.. راتب يصل لـ9 آلاف ريال

فتح باب التسجيل ببرامج معهد الخطوط الحديدية.. راتب يصل لـ9 آلاف ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والمنتهي بالتوظيف.

وأشار المعهد إلى أن التخصصات تشمل فنيي الصيانة الكهروميكانيكية، والاتصالات والإشارات والتحكم، للعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة؛ وذلك للسعوديين بين 18 و26 عاماً، ودرجة “قياس” 60% فأعلى، ومستوى اللغة المطلوب(IELTS level 5) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

ومن المقرر أن تستمر مدة التدريب 18 شهراً، يتقاضى خلالها المتدرب مكافأة 3 آلاف ريال، مع راتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال بعد اجتياز البرنامج، ويسجل في التأمينات الاجتماعية، ومميزات أخرى، ويستمر التقديم حتى 25/ 7/ 2019م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»

وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»

مبادرة رسمية جديدة لمستفيدي الضمان.. وظائف ومشاريع إنتاجية

مبادرة رسمية جديدة لمستفيدي الضمان.. وظائف ومشاريع إنتاجية

بالأسماء.. «التعليم» تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم

بالأسماء.. «التعليم» تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم

«الإحصاء» تعلن عن وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

«الإحصاء» تعلن عن وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>