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«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المتبعة حال رفض المرفقات بعد اكتمال الطلب

«حساب المواطن» يوضح الإجراءات المتبعة حال رفض المرفقات بعد اكتمال الطلب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الإجراءات المتبعة حال كون الطلب مكتملاً والمرفقات التي معه مرفوضة؛ وذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين.

جاء ذلك في رد على استفسار مستفيد قال فيه: “أنا قدمت على البرنامج كفرد مستقل بعقد إيجار وكان ذلك قبل أن أبلغ سن الـ٢٤، حالة المستند الذي أرفقته مرفوضة ومكتوب لي لم يتم دراسة الأهلية، وأنا الآن أكملت 24 هل أقدم طلباً جديداً أو أستمر على نفس الطلب”.

وأضاف المواطن في استفساره “مع العلم مكتوب لم يتم دراسة الأهلية بعد”؛ ليجيب حساب المواطن: “بعد تسجيل بياناتك في البوابة وإضافة تاريخ الميلاد سيقوم النظام باحتساب العمر آلياً”.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو كليات عسكرية، أو كليات حربية، أو معهد الإدارة، أو عقد الإيجار الموحد، أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

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