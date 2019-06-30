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غارات لـ«مقاتلات التحالف» تدمر تعزيزات للحوثيين.. وتقدم للجيش اليمني في صعدة

غارات لـ«مقاتلات التحالف» تدمر تعزيزات للحوثيين.. وتقدم للجيش اليمني في صعدة
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تواصل – واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على عدد من المواقع في مديرية باقم عقب مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومه من إيران في محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء الثالث حرس حدود استعادت عددًا من التباب التي كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثي، أسفل جبل النار المطل على مركز مديرية باقم.

وذكر المصدر بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع “سبتمبر نت” أن الجيش صدّ هجومًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الشامية، وأوقع قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا خلال المواجهات.

وفي ذات السياق، شنت وحدات من الجيش اليمني هجمات مدفعية استهدفت تعزيزات وتحركات لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في عدة مديريات بشمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري: إن الهجمات طالت تحركات للميليشيا الانقلابية في قرية بني هلال ووادي الشعاب وبني علي جنوب مديرية حرض، مشيراً إلى أن الجيش اليمني استهدف بهجمات أخرى تحركات للحوثيين في قرية برمان ومزارع الجر بمديرية عبس وشعب الدَّوش وجبل الحصن بمديرية مستبأ.

وذكر المصدر في تصريح “لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية” أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين كما سقط قتلى وجرحى من عناصرهم في تلك الهجمات.

من جانب آخر، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم غارة جوية دمرت عربة عسكرية للحوثيين جنوب مزارع الجر الواقعة جنوب غرب مديرية عبس.

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