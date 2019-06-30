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غداً.. بدء العمل بنظام العقد الموحد للاستقدام وهذه أبرز ملامحه

غداً.. بدء العمل بنظام العقد الموحد للاستقدام وهذه أبرز ملامحه
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ غداً اعتماد العمل بعقد الاستقدام الإلكتروني الموحد الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة “مساند”.

وكانت وزارة العمل قد ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل بالعقد الإلكتروني الموحد في عمليات الاستقدام للعمالة، لتنظيم العلاقة بين طرفي العقد.

وتستهدف الوزارة من ذلك تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، وحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً الطرف الثاني وهو صاحب العمل، وسيلغي عملية احتكار الجنسيات على مكاتب معينة.

ويفرض التحديث الجديد لعقد الاستقدام، غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً.

كما منح العقد المحدّث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

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