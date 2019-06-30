أهالي المندق يشيعون ضحية «الثعبان السام».. وهذه تطورات حالة ابنته

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شيع أهالي قرية مولغ بمحافظة المندق، جثمان ضحية الثعبان السام، حيث ووري جثمانه الثرى وسط دعوات ذويه وأقاربه وأصدقائه له بالرحمة والمغفرة.

في سياق متصل؛ مازالت ابنته تتلقى العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة وحالتها مستقرة وقد تجاوزت مرحلة الخطر.

يُذكر أن مواطناً في العقد الرابع من العمر قد تعرض هو وابنته للدغة أفعى من نوع “الكوبرا العربية”، داخل منزله بقرية مولغ بمحافظة المندق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من قتل الكوبرا، وتعرض أحد الأشخاص لإصابة نتيجة سقوطه، وقدم له الهلال الأحمر بالباحة الإسعافات، فيما تُوفي الأب نتيجة اللدغة أثناء نقله لمستشفى المندق، وجرى نقل ابنته في العقد الثاني من العمر لمستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.