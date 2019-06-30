إطلاق مبادرة «تيك كيدز – أطفال التكنولوجيا» التطوعية بالرياض

تواصل – واس:

أطلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر أمس، مبادرة تطوعية بعنوان ” تيك كيدز – أطفال التكنولوجيا”، ضمن مبادرات مؤسسة “الفهدة الإنسانية”، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وأوضحت سموها أن فكرة المبادرة تهدف إلى الإسهام في إعداد شباب وشابات المستقبل، يمثلون الوطن بأجمل تمثيل في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة وينافسون العالم بابتكارهم واختراعاتهم بإذن الله.

مبينةً أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو توجيه فكر الأطفال بالتعامل مع الأجهزة الذكية بطريقة إيجابية حيث يشغل الطفل وقته ويستغل ذكاءه بما يفيده حاضراً ومستقبلاً.

واستهدفت “الفهدة الإنسانية” بهذه المبادرة أطفال ذوي الإعاقة وأطفال محاربي السرطان، لدعم مواهبهم وقدراتهم الذهنية، وتنمية مهاراتهم بالشكل السليم الذي يعود عليهم بالفائدة العظيمة ويبعث فيهم الثقة بأنفسهم والتخطيط لمستقبلهم الواعد بإذن الله.

وتعتمد المبادرة على طريقة تعامل الطفل مع التكنولوجيا الحديثة ومعرفته بعالم الذكاء الاصطناعي، حيث وضع فريق العمل المختص بالبرمجة برنامجاً وخطة تعليمية بمستويات ومراحل تدريجية يستفيد منها الطفل شيئاً جديداً في كل مرحلة من المراحل، وعلى الطفل أن يتجاوزها حتى ينتقل لمرحلة أخرى متقدمة.

ويتعرف الطفل في المستويات الأولى على مبادئ أساسيات الحاسب الآلي بطريقة ممتعة وجاذبة من خلال الروبوت، ومع تقدم المستويات سيتمكن الطفل بالتعامل مع الحاسب الآلي وتقنياته بشكل فردي، وتفكيره بتصميم أنظمة ذكية للاستجابة مع تطور الحياة ونجاحها.

يُذكر أن “الفهدة للإنسانية” تهدف إلى دمج وتمكين ذوي الإعاقة ومرضى السرطان وأطفال متلازمة داون بالمجتمع، وتقديم البرامج الداعمة لهم مع احتوائهم نفسياً، وتطوير المهارات لديهم من خلال المبادرات المتنوعة، حيث تقوم “الفهدة للإنسانية” على تجسيد العمل التطوعي وجعله مثلاً حياً على تطوير المجتمعات، وتمسكها بالقيم والمثل الإنسانية الراقية التي تقوم على البذل والعطاء والمساعدة في نهوض المجتمع ونشر ثقافة العمل من أجل الآخر.