«هواوي» تطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G بالمملكة.. في هذا الموعد

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تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الذكي المنتظر HUAWEI Mate20X 5G المصمم لشبكة الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو المقبل.

وسيكون هذا الجهاز أول هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس من هواوي يطرح للمستخدمين في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تطلق شركة هواوي في بداية شهر يوليو أيضاً الراوتر HUAWEI 5G CPE Pro الذي يعتمد على رقاقة طورتها الشركة وأطلقت عليها اسم: بالونج 5000، وهي أول رقاقة مودم متعدد الأنماط لشبكة الجيل الخامس في العالم.

وتتيح القدرات التي تتمتع بها الرقاقة للراوتر بأن يكون أول جهاز يدعم الاستخدام المزدوج لشبكتي الجيل الرابع والخامس في آن على نطاق تجاري.

وهو أيضاً أول راوتر يتمتع بالقدرة على تقديم أداء يصل إلى المعيار القياسي بسرعات تنزيل تصل ذروتها إلى 1.6جيجابت في الثانية عند تردد الإرسال 100 ميجاهرتز2.3 جيجابت في الثانية عند تردد الإرسال 100 ميجاهرتز – عند قناة ثانوية 6 جيجاهرتز.

ويتمتع الراوتر بإدارة ذكية للاتصال، فحينما تكون تغطية شبكة الجيل الخامس أضعف من الشدة المطلوبة، يتحول اتصال الراوتر إلى شبكة الجيل الرابع بالاعتماد على قدرات الاتصال متعدد الأنماط في رقاقاته.