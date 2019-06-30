«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة في المملكة.. بدءاً من الغد

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن تشهد مناطق المملكة انخفاضاً في درجات الحرارة يوم غد تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من غد الاثنين – إن شاء الله – متوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية”.

وأضاف: “يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلاً مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع”.