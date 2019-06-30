الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

اتجاه لمنع لوحات الإعلانات على التقاطعات والميادين.. هذه الأماكن البديلة

اتجاه لمنع لوحات الإعلانات على التقاطعات والميادين.. هذه الأماكن البديلة
0

تواصل – الرياض:

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مسودة الاشتراطات البلدية والفنية للوحات الدعائية، التي تمنع وضع أي لوحـات إعلانيـة علـى مداخـل تقاطعـات الطـرق والمياديـن حتى لا تحجب الرؤية عن قائـدي المركبـات.

ومنعت المسودة وضـع لوحـات الدعايـة والإعلان داخـل الجـزر الوسـطى للطـرق أو علـى أعمـدة الإنـارة بهـا إذا كان عـرض الجزيـرة أقـل مـن 1.2م مضافـة إلـى العـرض المسـتخدم للوحـة، وألا يقـل ارتفـاع أدنـى جـزء مـن اللوحات الإعلانيـة داخـل حيـز الرصيـف أو ممـر المشـاة عـن 2.4م.

وحددت المسودة عدة معايير للوحات الدعائية فوق أسطح المباني، وعلى جدران وواجهات المباني، وعلى تجهيزات الشوارع مثل المقاعد العامة بالحدائق والساحات العامة، ومظلات الانتظار، وعلى الأكشاك، وأحواض الزهور، وغيرها.

وشددت على عدم تركيب أي لوحات دعائية أو إعلانية في الأماكن العامة بدون ترخيص، وألا تشكل اللوحات مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، وألا تحتوي على مضمون مخالف للذوق العام أو القانون، وألا تتسبب في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخاصة مخارج الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من إعداد هذه الاشتراطات لفتح باب المنافسة أمام المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان؛ الأمر الذي يتيح أمام المستثمرين خيارات متعددة في نشر إعلاناتهم، ويساعد في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمال المدن البصري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد»: هذه المناطق سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

«الأرصاد»: هذه المناطق سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

«هواوي» تطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G بالمملكة.. في هذا الموعد

«هواوي» تطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G بالمملكة.. في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة في المملكة.. بدءاً من الغد

«الحصيني» يتوقع انخفاض الحرارة في المملكة.. بدءاً من الغد

«المسند» يوضح تأثير المناطق المرتفعة على غليان الماء في المملكة

«المسند» يوضح تأثير المناطق المرتفعة على غليان الماء في المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>