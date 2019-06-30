مئات الوظائف الشاغرة في القوات البرية الملكية.. الرابط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 758 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية.

ودعت الراغبين للالتحاق بهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتباراً من يوم الأحد 4/ 11/ 1440 ولمدة أسبوعين.

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وذكرت الوزارة أن الوظائف ستكون في إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن، وإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالطائف والقصيم وشروره والخرج والسليل والعيينة، وجدة وجازان والمدينة المنورة.

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