الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

«توليد الشعر» علاج جديد ونهائي للصلع.. يصلح لجميع الحالات

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

«المالية» تُعلن تغيير آلية استرداد المدفوعات الحكومية.. بـ5 طرق جديدة

«المالية» تُعلن تغيير آلية استرداد المدفوعات الحكومية.. بـ5 طرق جديدة
0

تواصل – واس:

أوضح مدير عام العناية بالعملاء بوزارة المالية محمد الدوسري أن خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية قد تم نقلها بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني “آمر” إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية.

وأكد الدوسري أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية فتح خمسة قنوات اتصالية لتقديم خدماته للعملاء وهي الرقم الموحد لوزارة المالية 19990 بالإضافة إلى البريد الالكتروني ccc@mof.gov.sa، كما يستقبل المركز عبر منصته في تويتر وزارة المالية للعناية بالعملاء: @MoFCare بالإضافة إلى خدمة المحادثة المباشرة عن طريق موقع الوزارة أو عبر تعبئة نموذج (اتصل بنا) عن طريق موقع الوزارة.

وبين أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور “المخالفات المرورية، والمركبات، ورخص القيادة” والأحوال المدنية.

وأبان أن هذه الخدمة تضاف إلى عدة خدمات تقدمها وزارة المالية منها خدمات اعتماد وخدمة الاستعلام عن الإعفاء من القروض، والاستعلام عن أوامر الدفع، والاستعلام لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، والاستفسار عن المقررات والقواعد بالإضافة لثلاث قنوات إلكترونية وهي خدمات الاستعلام الالكترونية على موقع الوزارة ومنصة اعتماد ومنصة الأفراد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>