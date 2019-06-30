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لأول مرة .. أبل تُصنع حاسوب ماك برو الجديد في الصين

لأول مرة .. أبل تُصنع حاسوب ماك برو الجديد في الصين
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تواصل – وكالات:

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة “أبل” ستقوم بتصنيع حاسوبها الجديد ماك برو في الصين، مبتعدة عن خط التجميع الأميركي الذي كانت تستخدمه لذلك المنتج في السنوات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة عن الخطوة نقلا عن أشخاص على دراية بها لم تذكر هوياتهم.

وأصدرت شركة أبل بيانا قالت فيه إن جهاز ماك برو الجديد سيتم تصميمه وهندسته في ولاية كاليفورنيا، لكنها لم تذكر أين سيتم تجميعه.

يذكر أن أبل تقوم بتجميع “ماك برو” في أوستن بولاية تكساس منذ عام 2013 كجزء من التزام بقيمة 100 مليون دولار قام به الرئيس التنفيذي تيم كوك في مقابلة تلفزيونية وطنية.

وتقول الصحيفة إن جهاز ماك برو الجديد بقيمة 6000 دولار سيتم تجميعه في مصنع بالقرب من شنغهاي.

وتصنع الشركة بالفعل جهاز آي فون ومعظم الأجهزة الأخرى في الصين.

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