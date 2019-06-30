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أمير عسير يوجه «البلدية» بتسديد دية مقيم يمني بشكل عاجل 

أمير عسير يوجه «البلدية» بتسديد دية مقيم يمني بشكل عاجل 
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تواصل – عسير :

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، بلدية محافظة محايل عسير بتسديد دية في حكم شرعي صادر ضدها لمقيم يمني قبل ٤ سنوات.

وطلب الأمير تسديد الدية بشكل عاجل، حتى لو اضطرت البلدية لتأجيل تنفيذ أي مشروع في الوقت الحالي.

ذلك بعد أن استمع أمير منطقة عسير إلى شكوى المقيم اليمني مطيع قايد وهو وكيل الورثة، حيث توفي شقيقه إثر حادث حركة منذ العام 1436هجري، عندما اصطدمت سيارة شقيقه بشاحنة تابعة للبلدية، وتم تحميل بلدية محايل عسير الخطأ، حيث صدر ضدها حكم شرعي يلزمها بسداد دية قدرها 250 ألف ريال.

وقال المقيم اليمني إنه واجه مماطلات في سداد مبلغ الدية من البلدية، وأبلغوه بالانتظار لعام قادم، نظراً لإغلاق البلدية موازنتها، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه لجأ إلي الأمير تركي بن طلال بعدما فقد الأمل في وجود حل منصف من البلدية.

وأشار إلى أن الأمير تركي قابله واستمع لشكواه كاملة، وأبلغه أنه سيتسلم كامل حقوقه في أقرب وقت، حيث إنه أجرى اتصالا برئيس بلدية محايل عسير وطالبه بإيقاف المشاريع التي يعمل عليها في الوقت الحالي، وتسديد كامل حقوقي.

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