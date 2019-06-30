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بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي
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تواصل – الرياض:

أعلن معهد الإدارة العامة عن بدء التقديم على البرامج الإعدادية للفصل الأول للعام التدريبي 1440هـ لحملة الشهادة الثانوية العامة اعتباراً من يوم الأحد 27 / 10 / 1440هـ الموافق 29 / 6 / 2019م في المركز الرئيسي بالرياض.

يأتي ذلك ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب بالشراكة مع الحرس الملكي.

ويتم التقديم من خلال تعبئة طلب الالتحاق بكل دقة عن طريق الموقع الإلكتروني، وتسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.

كما أوضح المعهد شروط القبول والتي من بينها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على ألا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية – قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يقل عمره المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 30 عاما وألا يقل طوله عن 170 سم وان يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذو بنيه جيده تتناسب مع طوله.

أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة وأن يكون لائقاً طبياَ للخدمة العسكرية وسالماً من الأمراض.

ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو سبق له ذلك وان لا يكون متزوج من غير سعودية وأن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.

على المتقدم ترتيب الرغبات للبرامج التي يرغب الالتحاق بها حسب أولوياته، فيتم تحديد البرنامج الذي يمثل رغبته الأولى ثم البرنامج الذي يمثل رغبته الثانية … وهكذا إلى نهاية الرغبات.

يتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسياً وفق معايير القبول وحسب ترتيب الرغبات وبناء على المقاعد المتاحة وشروط القبول في كل برنامج.

يشترط للقبول في برنامج السكرتير التنفيذي سلامة البصر واليدين.

يتعين على المتقدم متابعة موقع المعهد على شبكة الإنترنت لمعرفة النتيجة، كما سيتم إرسال رسالة نصية بالنتيجة على جوال المتقدم.

في حالة قبول المتقدم في البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي فيجب تأكيد القبول من خلال بوابة التقديم وذلك خلال الفترة المحددة.

في حالة اكتمال العدد للمقاعد المخصصة للبرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي فسوف يتم تحويل التقديم على نفس البرامج العامة الخاصة بمعهد الإدارة العامة.

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