5 نصائح لتجنّب الإصابة بالدوار أثناء السفر

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وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمسافرين لتجنّب الإصابة بالدوار أثناء السفر، موضحةً الأعراض المصاحبة وطرق الوقاية منها.

وقال حساب “الصحة” عبر تغريدة على موقع “تويتر”: يوجد 3 أعراض شائعة مصاحبة لدوار السفر وهي: الشعور بالدوخة والغثيان والقيء وحدوث شحوب في الجلد.

واشتملت طرق الوقاية من دوار السفر على عدة نصائح، وهي استخدام مسندة لتثبيت الرأس وتثبيت العين على الأفق الثابتة وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء، إلى جانب الاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة، والإكثار من شرب الماء.