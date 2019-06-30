الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

بدء التقديم لخريجي الثانوية على البرامج الإعدادية الخاصة بالحرس الملكي

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

5 نصائح لتجنّب الإصابة بالدوار أثناء السفر

5 نصائح لتجنّب الإصابة بالدوار أثناء السفر
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمسافرين لتجنّب الإصابة بالدوار أثناء السفر، موضحةً الأعراض المصاحبة وطرق الوقاية منها.

وقال حساب “الصحة” عبر تغريدة على موقع “تويتر”: يوجد 3 أعراض شائعة مصاحبة لدوار السفر وهي: الشعور بالدوخة والغثيان والقيء وحدوث شحوب في الجلد.

واشتملت طرق الوقاية من دوار السفر على عدة نصائح، وهي استخدام مسندة لتثبيت الرأس وتثبيت العين على الأفق الثابتة وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء، إلى جانب الاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة، والإكثار من شرب الماء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نصائح لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

نصائح لتفادي الدوخة والغثيان أثناء السفر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>