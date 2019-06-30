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18 شرطًا للسماح بحافلات من خارج المملكة في «حملات حجاج الداخل»

18 شرطًا للسماح بحافلات من خارج المملكة في «حملات حجاج الداخل»
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تواصل – مكة المكرمة:

سمحت وزارة الحج والعمرة لشركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل باستئجار وتوفير حافلات من خارج المملكة، وفق شروط محددة ودراسة للطلب قبل عرضه على الوزير للموافقة عليه.

وذكرت الوزارة ، أنه بناء على قلة المعروض في السوق المحلي وزيادة الطلب، فإن على شركات ومؤسسات الداخل تأمين الحافلات من خلال السوق المحلي والنقابة العامة للسيارات قدر الإمكان، وفي حال عدم توفرها نهائيا التقدم بطلب لتأمين الحافلات من الخارج لدراسته ثم عرضه على الوزير وفق الاشتراطات، وفقا لـ”مكة”.

وجاءت اشتراطات دخول الحافلات الأجنبية التي حددتها الوزارة على النحو التالي:

ألا يزيد عمر الحافلة عن 10 سنوات.
ألا يقل عدد المقاعد عن 45 مقعداً.
وجود أمر دخول الحافلة لصالح المستأجر لدى جمرك منفذ الدخول.
الالتزام بدخول الحافلة من المنفذ المحدد.
الالتزام بعمل الحافلات لدى المستأجر الأساسي.
وجود ملصق على الحافلة باسم المستأجر.
أن يحمل السائق ومساعده تأشيرة دخول نظامية.
ألا يزيد طول الحافلة عن 12.5م والعرض عن 2.6م.
أن تحمل الحافلة الرقم المميز الهيكلي.
أن تكون مكونات وأجزاء الحافلة أساسية من الشركة المصنعة.
ألا ينبعث من الحافلة دخان أو أبخرة مرئية.
أن تكون الحافلة مفحوصة فنيا.
أن يكون مقود السائق في الجهة اليسرى.
أن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه.
أن تكون مزودة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب.
أن يحمل قائد الحافلة ومساعده رخصة قيادة.
أن تكون الحافلة مكيفة.
أن تخضع الحافلة للتأمين المعتمد.

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