«هدف» : 11 ألف مقبولٍ من الطلبة في برنامج التدريب الصيفي

تواصل – واس:

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في برنامج التدريب الصيفي “صيفي” .

وأوضح “هدف”، أن عدد الطلاب المقبولين في البرنامج الذي سيبدأ خلال الفترة من الرابع وحتى التاسع والعشرين من ذو القعدة المقبل تجاوز 11 ألف طالب وطالبة .

ولفت “هدف”، إلى مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، حيث طرحت 23 ألف فرصة تدريبية أمام الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم في البرنامج.

وأشار الصندوق أنه يمكن للمنشآت والجهات التدريبية التقديم عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، مبيناً أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذو القعدة المقبل.

ويشرف الصندوق على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب”.

وأعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.