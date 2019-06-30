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مليشيا الحوثي تستحدث نقاطاً لنهب عابري الطرق في محافظة البيضاء 

مليشيا الحوثي تستحدث نقاطاً لنهب عابري الطرق في محافظة البيضاء 
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تواصل – وكالات:

استحدثت مليشيا الحوثي الانقلابية نقطة تفتيش في منطقة ” آل حسين” بمديرية الشرية بهدف جمع مبالغ مالية من المواطنين وعابري الطريق بحسب موقع ” سبتمبر نت”.

وتشهد محافظة البيضاء وسط البلاد توسعا في عمليات النهب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية على الطرق السريعة تستهدف التجار والمواطنين.

وقالت مصادر محلية إن النقطة التي استحدثتها المليشيا الانقلابية هدفها جمع الإتاوات والمبالغ المالية المضاعفة من شاحنات النقل وعابري الطريق.

واعتبرت المصادر ما تقوم به المليشيا على هذه النقاط ابتزازا لأموال المواطنين دون وجه حق تحت مسمى جمارك.

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