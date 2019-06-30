ترامب يرفع الحظر عن هواتف «هواوي».. مَن المنتصر؟

تواصل – وكالات:

في فصل جديد من مسلسل الحرب الطاحنة بين أمريكا والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترفع الحظر عن هواتف هواوي، بعد حظر دام لأشهر على بيع منتجات شركة التكنولوجيا الصينية الكبرى.

وفيما اعتبره مراقبون انفراجة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، أكد ترامب أنه لن يفرض رسوماً جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي في ختام قمة الـ20 التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أمس، أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً: «الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا».

وفي ما يتعلق بملف «هواوي»، قال: «اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي».

يذكر أن وكالة «شينخوا» الرسمية أفادت في وقت سابق أن البلدين سيستأنفان المفاوضات «على أساس المساواة والاحترام المتبادل».

وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي أنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف.