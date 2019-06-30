الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

وصول أول رحلة إلى مطار خليج نيوم (صور)

وصول أول رحلة إلى مطار خليج نيوم (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

حطت أولى رحلات الخطوط السعودية رحالها في مطار خليج نيوم، صباح اليوم الأحد، فيما كانت هيئة الطيران المدني في استقبالها في أرض المطار للترحيب بها.

وكانت الرحلة انطلقت كأول الرحلات المجدولة ،صباح اليوم الأحد، إلى مطار خليج نيوم من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

ودشن الرحلة الأولى لطائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى نيوم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، عبد الهادي المنصوري ، بحضور مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر.

وقال وزير النقل نبيل العامودي عبر حسابه على “تويتر”: “أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحا لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح موردا إضافيا لها ،  أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبل طموحه عنان السماء”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الاتصالات» تطبق تقنية الجيل الخامس في مطار نيوم

«الاتصالات» تطبق تقنية الجيل الخامس في مطار نيوم

«الطيران المدني» تُعلن افتتاح مطار نيوم.. وتحدد موعد استقباله أولى الرحلات

«الطيران المدني» تُعلن افتتاح مطار نيوم.. وتحدد موعد استقباله أولى الرحلات

«الطيران المدني» يوضح حقوق المسافر عند تأخر الرحلة أو إلغائها

«الطيران المدني» يوضح حقوق المسافر عند تأخر الرحلة أو إلغائها

«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

«الطيران المدني» توضح حركة التعاملات بمطار أبها بعد الهجوم الإرهابي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>