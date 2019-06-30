وصول أول رحلة إلى مطار خليج نيوم (صور)

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حطت أولى رحلات الخطوط السعودية رحالها في مطار خليج نيوم، صباح اليوم الأحد، فيما كانت هيئة الطيران المدني في استقبالها في أرض المطار للترحيب بها.

وكانت الرحلة انطلقت كأول الرحلات المجدولة ،صباح اليوم الأحد، إلى مطار خليج نيوم من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

ودشن الرحلة الأولى لطائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى نيوم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، عبد الهادي المنصوري ، بحضور مدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر.

وقال وزير النقل نبيل العامودي عبر حسابه على “تويتر”: “أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحا لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح موردا إضافيا لها ، أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبل طموحه عنان السماء”.