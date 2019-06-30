ضبط «رجل أمن مزيف» يبتز العاملين في «التتكِيس» بمكة

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تواصل – فريق التحرير:

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم.

وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضل الله عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت شرطة منطقة مكة المكرمة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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