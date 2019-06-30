قطيع جمال يقلب سيارة شاب بحائل.. ويحرم أمًا من ابنها الوحيد (صور)

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تواصل : أحمد الرمال:

توفي شاب بعد اصطدام سيارته بقطيع من الإبل على الطريق الرابط بين جبة وحائل .

وتسبب قطيع من الإبل السائبة مساء أمس السبت في انقلاب سيارة الشاب ووفاته بعد اصطدامه بها على طريق جبة حائل القديم .

وناشد مواطنون الجهات المعنية ضرورة إلزام ملاك الإبل بمنعها من الاقتراب من الطرق ووضعها في أحواش خاصة ليلاً ، حيث تكررت حوادث الإبل السائبة كثيراً خلال الآونة الأخيرة على الطرق السريعة.

وأشار مغردون على موقع “تويتر” إلى أن الشاب المتوفى هو الابن الوحيد لأمه المكلومة، داعين أصحاب الإبل إلى وقف هذه المأساة.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم  #جمال_سائبه_تهدد_طريق_جبة_القديم، تفاعل معه الكثيرون، مناشدين الجهات المعنية بوضع الحلول العاجلة لهذه المشكلة التي باتت تؤرق عابري الطريق من المسافرين وسكان المناطق المجاورة.

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