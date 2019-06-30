«مدني الباحة» يتمكن من قتل أفعى كوبرا تسببت في وفاة مواطن وإصابة ابنته

تواصل – فريق التحرير

أكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة وهلال الباحة تدخله في حادثة أفعى الكوبرا التي نشرت تفاصيلها “تواصل ” ، حيث فاجأت الأفعى أب وابنته في منزلهما.

وأوضح الدفاع المدني أن الفرق تمكنت من قتل الأفعى من نوع ” كوبرا” بعد لدغها لأب وأبنته في قرية مولغ بمحافظة المندق . ما تسبب في وفاة الأب وإصابة ابنته .

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي :” تمكن مدني المندق من قتل أفعى “كوبرا” داخل منزل أحد المواطنين بعد أن أودت بحياة الأب نسأل الله له الرحمة والمغفرة وإصابة ابنته”

حيث تمكنت الفرق التي وصلت الموقع من إخراج الثعبان والقضاء عليه ، فيما نُقلت الحالات التي تعرضت للإصابة إلى مستشفى مندق العام من قبل ذويهم قبل وصول الفرق .