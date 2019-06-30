الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

«قوات التحالف» تعترض وتسقط طائرة بدون طيار باتجاه جازان

«قوات التحالف» تعترض وتسقط طائرة بدون طيار باتجاه جازان
0

تواصل – واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” ،العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- )  مساء أمس السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دوريات جازان تضبط ألفي حبة كبتاجون وكميات من الحشيش

دوريات جازان تضبط ألفي حبة كبتاجون وكميات من الحشيش

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على معظم المناطق

توقعات «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على معظم المناطق

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

شاب وشقيقته ينقذان طفلاً ووالده من الغرق في جازان

شاب وشقيقته ينقذان طفلاً ووالده من الغرق في جازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>