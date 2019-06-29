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نجل الرئيس التونسي يعلن موعد مغادرته المستشفى بعد تحسن حالته

نجل الرئيس التونسي يعلن موعد مغادرته المستشفى بعد تحسن حالته
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تواصل – وكالات:

قال نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة “لم يعد بخطر” ويمكن أن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.

وأضاف حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب “نداء تونس”، الذي أسسه والده، أن “الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ “وعكة صحية حادة” استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة “الوضع العام في البلاد” و “حالته الصحية”.

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم “داعش” الإرهابي، واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

 

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