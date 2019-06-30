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مبادرة لتدريب وتأهيل 3 آلاف شاب في 12 نشاط بغرفة الشرقية

مبادرة لتدريب وتأهيل 3 آلاف شاب في 12 نشاط بغرفة الشرقية
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تواصل – واس:

تطلق غرفة الشرقية بعد غد مبادرتها الوطنية لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل، للعمل في مجالات معينة في القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لمبادرتها في العام الماضي التي جرى خلالها تأهيل وتدريب 3000 طالب عمل لشغل وظائف عدة في 12 نشاطاً اقتصادياً كان مجلس الوزراء قد أقر بقصرها على المواطنين السعوديين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي إن مبادرة هذا العام والتي تحمل عنوان “مبادرة غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب طالبي العمل 2019″، هي واحدة من عدة مبادرات نفذتها وتنفذها الغرفة، والتي تقدم لصالح المستفيدين مجاناً، وتعكس حالة التفاعل التي تبديها الغرفة ممثلة بمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي مع تطلعات القيادة الرشيدة والتي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ، حيث يشكل العنصر البشري الرقم الصعب في تنفيذها، كوننا نواجه تحديات النمو والتطور والحفاظ على الإنجازات والتي تقتضي منّا إيلاء رعاية إضافية واهتمام أكبر لأهم ثروات هذا البلد المعطاء ، وهو الإنسان ، الذي هو عماد التنمية وهدفها الأسمى.

وأضاف أن المبادرة الجديدة تتضمن تنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية السعودية ، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، مشيراً الى ان تلك البرامج تشمل ” التسويق الرقمي ، والتميز الوظيفي في بيئات العمل ، والاحترافية في خدمة العملاء “.

وسينفذ البرنامج الأول على مدار ثلاثة أيام وينطلق في الأول من يوليو المقبل ويتناول عدة محاور يتمثل المحور الأول “أهمية التسويق الرقمي”، وخلاله تُدْرس أدوات التسويق الرقمي الرئيسية وفروعها، وأنواع الشخصيات المستهدفة على الانترنت، وتحديد نمط وطريقة التواصل مع كل شخصية، وأقسام التسويق من خلال محركات البحث، وتهيئة الموقع طبقاً لمعاير محركات البحث SEO. وكيفية البحث عن الكلمات الرئيسة. أما المحور الثاني فيتناول “أدوات تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية على الإنترنت”، ويتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية إنشاء وتصمم صفحة إعلان مذهلة على الانترنت، وكيفية تصميم “بانرات” إعلانية احترافية ثابتة أو متحركة، أو احترافية متجاوبة.

ويبحث البرنامج في المحور الثالث (إعداد وإنشاء الإعلانات الرقمية على Google)، ومن خلاله يتم التعرف على كيفية ربط الموقع بجوجل اتلاتيك، والتعريف بتطبيق إعلانات جوجل.، وأقسام الإعلانات الرقمية، وكيفية التخطيط والتأسيس لحملة إعلانية على شبكات Google الإعلانية، وإعداد التقارير الشهرية عن الحملات، Google Ads، وكيفية كتابة نص إعلاني جاذب في إعلانات Google، ويلي دراسة بحث خطوات ما بعد الدورة وكيفية الاستفادة منها، والفرص المتاحة أمام الشباب السعوديين.

ويستمر البرنامج الثاني (التميز الوظيفي في بيئات العمل)، ثلاثة أيام يتناول في اليوم الأول (مهارات التواصل الفعّال في بيئات العمل)، حيث يتطرق لعدة موضوعات تدور حول التواصل الفعّال من حيث الوسائل، والاتجاهات و الأنواع، مع عرض نموذج التواصل الفعّال وكيفية قياسه لدى الفرد، والأنظمة التمثيلية المختلفة، واستراتيجيات تطوير التواصل في سوق العمل، ومهارات التواصل مع الرؤساء والزملاء والعملاء، فيما يبحث في اليوم الثاني مسألة (إدارة الوقت والأولويّات والتعامل مع ضغوط العمل) ويتناول مسائل إدارة الوقت وتنظيم المواعيد وأولويات العمل، واستراتيجيات تنظيم الوقت بفعالية للموظف المحترف، وضغوط بيئة العمل وكيفية التعامل معها، واستراتيجيات الناجحين للتعامل مع ضغوط العمل، والأساليب الفعالة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

في المقابل يبحث في اليوم الثالث (أخلاقيّات العمل والثقافة المؤسسية)، ودورها في تطوير الانتاجيّة، وتأثير الالتزام بأخلاقيات العمل على الأداء الخاص والعام، ومفهوم ومكونات الثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ضرورة إدارية، والمعايير الأخلاقية في بيئات العمل.

وفي البرنامج الثالث (الاحترافية في خدمة العملاء) فيتناول جملة من المهارات الشخصية، من قبيل القدرة على الاقناع، والعلاقات العامة، وسبل التعامل مع التحديات وضغوط العمل وغير ذلك.

 

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