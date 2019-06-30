الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الطلاب المتفوقين على طريقتها الخاصة

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن تكريم الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز على المستويين المحلي والدولي بوضع أسمائهم على اللوحات الإعلانية على طرقات مدينة الجبيل الصناعية، في مبادرة نالت استحسان الجميع.

وتؤكد هذه المبادرة، حرص إدارة التعليم والمعلمين على بذل قصارى جهدهم في تهيئة المناخ المناسب للطلبة، وعلى تطويرهم وإخراج مواهبهم وإبداعهم فضلا عن دور الأسرة البارز في تحفيزهم ودعمهم حتى تُخرج مثل تلك النماذج المشرفة التي يُفتخر بها.

من جانبه أوضح نائب رئيس رابطة إعلاميي الجبيل سعيد الشهراني أن الهيئة الملكية بالجبيل أطلقت نهاية العام الدراسي الماضي مبادرة (عين المستقبل) التي تسعى من خلالها إدارة التعليم العام عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئة التعلم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف الشهراني: “تأتي هذه المبادرة في وقت حقق خلاله طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل مراكز متميزة، حيث حققوا 29 مركزاً دولياً وإقليمياً و36 مركزاً على مستوى المملكة و83 مركزاً على مستوى المنطقة الشرقية و26 مركزاً متميزاً على مستوى قطاع الجبيل، وهذه مراكز يستحق من حققها التكريم، ومن اللفتات الجميلة نشر صور الطلاب المبدعين وأسمائهم في لوحات إعلانية في الميادين العامة بمدينة الجبيل الصناعية دعماً لهم وتشجيعا للطلاب كافة لشحذ الهمم وتعزيز الإبداع.