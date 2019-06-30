الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

فيديو سرقة سيارة في الرياض بسبب خطأ من مالكها.. ونجاته من الدهس

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

تعرف على 5 مدن بالمملكة سجلت درجة حرارة «49 مئوية» اليوم

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

بعد دفن جثته.. تفاصيل جديدة حول وفاة «معلم صبيا» ولغز الملابس المفقودة

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

العثور على جثمان المفقود القطري.. تعرف على التفاصيل

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الطلاب المتفوقين على طريقتها الخاصة

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم الطلاب المتفوقين على طريقتها الخاصة
0

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن تكريم الطلاب المتميزين والحاصلين على جوائز على المستويين المحلي والدولي بوضع أسمائهم على اللوحات الإعلانية على طرقات مدينة الجبيل الصناعية، في مبادرة نالت استحسان الجميع.

وتؤكد هذه المبادرة، حرص إدارة التعليم والمعلمين على بذل قصارى جهدهم في تهيئة المناخ المناسب للطلبة، وعلى تطويرهم وإخراج مواهبهم وإبداعهم فضلا عن دور الأسرة البارز في تحفيزهم ودعمهم حتى تُخرج مثل تلك النماذج المشرفة التي يُفتخر بها.

من جانبه أوضح نائب رئيس رابطة إعلاميي الجبيل سعيد الشهراني أن الهيئة الملكية بالجبيل أطلقت نهاية العام الدراسي الماضي مبادرة (عين المستقبل) التي تسعى من خلالها إدارة التعليم العام عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئة التعلم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف الشهراني: “تأتي هذه المبادرة في وقت حقق خلاله طلاب مدارس الهيئة الملكية بالجبيل مراكز متميزة، حيث حققوا 29 مركزاً دولياً وإقليمياً و36 مركزاً على مستوى المملكة و83 مركزاً على مستوى المنطقة الشرقية و26 مركزاً متميزاً على مستوى قطاع الجبيل، وهذه مراكز يستحق من حققها التكريم، ومن اللفتات الجميلة نشر صور الطلاب المبدعين وأسمائهم في لوحات إعلانية في الميادين العامة بمدينة الجبيل الصناعية دعماً لهم وتشجيعا للطلاب كافة لشحذ الهمم وتعزيز الإبداع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«وقف تواصل» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)

«وقف تواصل» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)

«الهيئة الملكية» تعلن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد

«الهيئة الملكية» تعلن فتح باب القبول الموحد للكليات والمعهد

8 آلاف فرصة للطلاب والطالبات عبر برنامج التدريب الصيفي

8 آلاف فرصة للطلاب والطالبات عبر برنامج التدريب الصيفي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>