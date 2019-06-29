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التحالف يدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

التحالف يدمر مخازن وآليات لمليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة
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تواصل – واس:

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن آليات تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في معقلها بمحافظة صعدة.

وأشارت مصادر عسكرية يمنية، إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر للمليشيا الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر المليشيا الإرهابية.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للمليشيا في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيا في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.

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