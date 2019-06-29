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«حقوقيون»: اللاجئون الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيم درعا

«حقوقيون»: اللاجئون الفلسطينيون يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيم درعا
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تواصل – واس :

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ،اليوم السبت ، أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا جنوب سوريا، يعيشون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة للغاية.
وفي بيان لها  أوضحت المجموعة أن اللاجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من انتشار الأمراض وتراكم القمامة بين المنازل وفي شوارع المخيم، ما يهدد بانتشار الأمراض الخطيرة مع تزايد الانتشار الكبير للحشرات والقوارض بجانب ارتفاع درجات الحرارة. ويعاني مخيم درعا من غياب المرافق والخدمات الطبية.
يذكر أن قوات نظام الأسد لم تسمح بترميم أو إعادة إعمار المؤسسات الصحية التابعة لوكالة الأونروا التي دمرت خلال القصف الذي تعرض له المخيم خلال السنوات الماضية.

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