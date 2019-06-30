تفاصيل مسودة «الشؤون البلدية »لوضع اللوحات الدعائية.. محظورات واستثناءات

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تفاصيل مسودة الاشتراطات البلدية والفنية للوحات الدعائية، وتشمل مجموعة اشتراطات جديدة للتخطيط والتنسيق للمدن والمواقع.

وتضمنت المسودة السماح باللوحات فوق أسطح المباني، وعلى واجهات الجدران والمباني، مع منع إنشاء أي لوحات إعلانية دعائية على مداخل تقاطعات الطرق والميادين كي لا تكون مصدر إعاقة أمام رؤية قائدي المركبات.

واستثنت المسودة اللوحات الإرشادية مثل اللوحات المرورية والتحذيرية وأي لوحات لا تدخل ضمن نطاق الحيز العمراني، فيما أكدت أن المشاريع التي تم التعاقد على تصميمها قبل صدور الاشتراطات الجديدة ستكون مستثناة.

ولفتت المسودة إلى أن بنود اللائحة الجديدة والتي تطبق على جميع اللوحات الدعائية والإعلانية التي تقع داخل مناطق حدود التنمية بالمدن في المملكة، وتصنف اللوحات الدعائية تحت خمسة نطاقات رئيسية يندرج تحت كل نطاق العديد من أنواع اللوحات الدعائية.

وبينت الوزارة أنها تهدف من إعداد هذه الاشتراطات إلى فتح باب المنافسة أمام المستثمرين في قطاع الدعاية والإعلان، الأمر الذي يتيح أمام المستثمرين خيارات متعددة في نشر إعلاناتهم، ويساعد في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجمال المدن البصري.

وعن اشتراطات التنظيم المكاني للإعلانات، فقد أكدت المسودة على أنه لا يقل البعد من حافة اللوحة الإعلامية إلى حد الطريق عن 60 سم في أي حال من الأحوال، مع السماح بالمعايير الموجودة حسب نوع كل لوحة، وعلى ألا يقل ارتفاع أدنى جزء من لوحة إعلانية داخل حيز الرصيف أو ممر المشاة عن 2,4م، وفقا لـ”الوطن”.

ومن ضمن الاشتراطات الجديدة عدم سماح وضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطى للطرق أو على أعمدة الإنارة إذا كان عرض الجزيرة أقل من 1,2م، كما لا يسمح بإنشاء أي لوحات إعلانية دعائية على مداخل تقاطعات الطرق والميادين كي لا تكون مصدر إعاقة أمام رؤية قائدي المركبات.

وتتمثل اللوحات الدعائية على المباني في: اللوحات فوق أسطح المباني واللوحات على جدران وواجهات المباني واللوحات على الأسوار الدائمة والمؤقتة، واللوحات على مظلات التغطية والبروزات من المباني، واللوحات على المباني تحت الإنشاء، واللوحات داخل الأراضي الفضاء.

بينما اللوحات الدعائية على جوانب الطرق والشوارع فتشمل: اللوحات الطويلة بمحاذاة الطرق السريعة واللوحات على أعمدة أحادية، واللوحات على أعمدة الإنارة، واللوحات المتوسطة على الأرصفة، واللوحات الصغيرة على الأرصفة، واللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي. بينما تتضمن اللوحات الدعائية تجهيزات الشوارع والساحات العامة: لوحات المقاعد العامة واللوحات على مظلات الانتظار واللوحات على الأكشاك واللوحات على مداخل الأماكن العامة واللوحات على أحواض الزهور.