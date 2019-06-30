«واتساب» يختبر ميزة جديدة .. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة جديدة، تتمثل في إتاحة مشاركة منشورات الحالة من التطبيق إلى التطبيقات الأخرى.

ويتيح واتساب من خلال هذه الميزة، مشاركة الحالة مباشرة على ميزة القصة في تطبيق فيسبوك الرئيسي، أو على انستجرام، أو حتى على تطبيق جي ميل وصور جوجل.

ويعمل فيسبوك على ربط خدماتها وتطبيقاتها بشكل أكبر من خلال إتاحة مشاركة الحالة من واتساب إلى تطبيق فيسبوك، وتستخدم تطبيقات واجهة المستخدم APIs الموجودة على نظامي Android وiOS.

يذكر أن هذه الميزة الجديدة وصلت لمستخدمي النسخة التجريبية لاختبارها، وربما تصل قريبا لباقي مستخدمي تطبيق واتساب بعد التأكد منها.